الشركة الأكثر قيمة عالميًّا.. دفعة ضخمة لـ"أرامكو" لاستعادة اللقب من "آبل"

ضيّقت شركة أرامكو السعودية، الفجوة مع شركة أبل الأمريكية، لاستعادة لقب الشركة الأكثر قيمة في العالم؛ مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياته منذ 2008، كما قفزت أسهم أرامكو بنسبة 15% في أقل من ثلاثة أسابيع؛ مما منحها رسملةً سوقيةً تزيد على 2.3 تريليون دولار؛ في حين تراجعت أسهم شركة أبل بنسبة 9%؛ مما قلل من قيمتها السوقية التي تبلغ ما يقارب 2.6 تريليون دولار؛ وفق تقرير لوكالة "بلومبيرغ" الأمريكية.
وأشار التقرير إلى أن الارتفاع المستمر في أسعار الطاقة، إلى جانب قيام الولايات المتحدة بفرض عقوبات على النفط الروسي يضيّق الفجوة بشكل كبير بين العملاقين السعودي والأمريكي، ويزيد من احتمالية استعادة أرامكو للقب الشركة الأكثر قيمة في العالم.
وقال رئيس الأبحاث في شركة الراجحي المالية، مازن السديري: "الكل يريد التمسك بالسلع". وأوضح أنه مع وصول سعر النفط إلى 130 دولارًا للبرميل؛ فإن أرباح أرامكو المستحقة في وقت لاحق من هذا الشهر؛ من المقرر أن تحصل على دفعة كبيرة؛ مما يمنح عملاق النفط مجالًا لزيادة أرباحها.