الشركة الأكثر قيمة عالميًّا.. دفعة ضخمة لـ"أرامكو" لاستعادة اللقب من "آبل"

ضيّقت شركة أرامكو السعودية، الفجوة مع شركة أبل الأمريكية، لاستعادة لقب الشركة الأكثر قيمة في العالم؛ مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياته منذ 2008، كما قفزت أسهم أرامكو بنسبة 15% في أقل من ثلاثة أسابيع؛ مما منحها رسملةً سوقيةً تزيد على 2.3 تريليون دولار؛ في حين تراجعت أسهم شركة أبل بنسبة 9%؛ مما قلل من قيمتها السوقية التي تبلغ ما يقارب 2.6 تريليون دولار؛ وفق تقرير لوكالة "بلومبيرغ" الأمريكية.