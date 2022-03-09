الأول من نوعه.. حاكم دبي يعتمد قانونًا لتنظيم الأصول الافتراضية

وقال الشيخ محمد عبر حسابه على "تويتر": "أسسنا سلطة مستقلة للإشراف على تطوير بيئة أعمال للأصول الافتراضية تنظيمًا وترخيصًا وحوكمةً، واتساقًا مع الأنظمة المالية المحلية والعالمية".