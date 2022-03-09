الأول من نوعه.. حاكم دبي يعتمد قانونًا لتنظيم الأصول الافتراضية

أعلن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، اليوم "الأربعاء"، اعتماد أول قانون من نوعه لتنظيم الأصول الافتراضية في الإمارة.
وقال الشيخ محمد عبر حسابه على "تويتر": "أسسنا سلطة مستقلة للإشراف على تطوير بيئة أعمال للأصول الافتراضية تنظيمًا وترخيصًا وحوكمةً، واتساقًا مع الأنظمة المالية المحلية والعالمية".
وبين أن مهام سلطة دبي تتضمن تنظيم إصدار وطرح الأصول الافتراضية والرموز المميزة والإفصاحات، وتنظيم وتصريح مقدمات الخدمات، إضافة إلى تنظيم إجراءات حماية البيانات الشخصية للمستفيدين.
وأضاف أن المهام تشمل أيضًا تنظيم تشغيل منصات الأصول الافتراضية، ومراقبتها مع مراقبة التداولات والمعاملات، ومنع التلاعب بأسعار التداول.