"الإحصاء": ارتفاع الصادرات السلعيّة للمملكة خلال شهر فبراير 2022م بنسبة 64.7%

جاء ذلك في نشرة الهيئة للتجارة الدولية للمملكة لشهر فبراير من عام 2022م، مبينةً أن قيمة الصادرات البتروليّة خلال شهر فبراير 2022م 83.988 مليون ريال، مقابل 47.155 مليون ريال خلال شهر فبراير 2021م، وذلك بارتفاع مقداره 36.833 مليون ريال، بنسبة 78.1%.