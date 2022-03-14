الاتحاد الأوروبي يدرس حظر تصدير السيارات الفاخرة لروسيا

كشف مصْدران دبلوماسيان أن الاتحاد الأوروبي يبحث فرض حظر على صادرات السيارات الفاخرة، التي تزيد قيمتها على 50 ألف يورو (54760 دولارًا) إلى روسيا، وذلك ضمن حزمة عقوبات جديدة.
وبحسب وكالة "بلومبرج"؛ قد يشمل مشروع العقوبات، الذي من المفترض أن تتم الموافقة عليه اليوم، ويمكن تعديله، حظر تصدير طرازات من عديد من الماركات الأوروبية، بما في ذلك أودي وبي إم دبليو ومرسيدس وفيراري وبورشه.
وسيتضمن الإجراء الأوروبي أيضاً القوارب والطائرات، إضافة إلى مصاعد الكراسي (المخصصة لنقل المتزلجين لمواقع التزلج المرتفعة) والدرّاجات النارية التي تزيد قيمتها على خمسة آلاف يورو.
جدير بالذكر أن كثيراً من شركات تصنيع السيارات الأوروبية علّق طواعية مبيعاته لروسيا.
وسيكون هذا الحظر ضمن حزمة رابعة أوسع من العقوبات التي يفرضها التكتل على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.