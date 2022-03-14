الاتحاد الأوروبي يدرس حظر تصدير السيارات الفاخرة لروسيا

وبحسب وكالة "بلومبرج"؛ قد يشمل مشروع العقوبات، الذي من المفترض أن تتم الموافقة عليه اليوم، ويمكن تعديله، حظر تصدير طرازات من عديد من الماركات الأوروبية، بما في ذلك أودي وبي إم دبليو ومرسيدس وفيراري وبورشه.