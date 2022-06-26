"الاتصالات" توقع مذكرة تفاهم لتطوير استخدام تقنيات الـ 5G وإنترنت الأشياء

كما تشمل مجالات التعاون الجانب المتعلق بتطوير تجارب حلول إنترنت الأشياء والجيل الخامس في مختلف القطاعات ومن ضمنها «الجيل الخامس وإنترنت الأشياء، المطارات، الصحة، الزراعة، النقل، المدن والبيوت الذكية، الطاقة، الصناعة، والتجزئة»، إلى جانب تسريع التحول المعرفي وتطوير المحتوى المحلي من خلال التعاون مع الوزارات والشركات والجامعات ومراكز التدريب للتحول الرقمي الناشئ وتقنيات الجيل الخامس، وإجراء ورش عمل حول التكنولوجيا للوزارات المختلفة بمعاونة شركاء «HCL» العالميين.