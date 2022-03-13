الاستثمار: 14 شركة يونانية تستثمر بالسوق السعودي في مجالات الطاقة والسياحة

وانطلقت اليوم الأحد أعمال منتدى الاستثمار السعودي – اليوناني في الرياض، بحضور وزير الاستثمار، خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير التطوير والاستثمار اليوناني، أديوس جيورجيادس.