الاستثمار: 14 شركة يونانية تستثمر بالسوق السعودي في مجالات الطاقة والسياحة

أعلنت وزارة الاستثمار أن 14 شركة يونانية تستثمر بالسوق السعودي في مجالات الطاقة والطاقة المتجدّدة والسياحة.
ولفتت الوزارة خلال مشاركتها بمنتدى الاستثمار السعودي اليوناني، أن إستراتيجية الاستثمار الوطنية ستطلق الفرص للاستثمار المباشر بقيمة 3 تريليونات يورو.
وانطلقت اليوم الأحد أعمال منتدى الاستثمار السعودي – اليوناني في الرياض، بحضور وزير الاستثمار، خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير التطوير والاستثمار اليوناني، أديوس جيورجيادس.
وتتضمن أعمال المنتدى جلسات لمناقشة مستقبل الطاقة، وممكنات قطاعات الطاقة المتجددة، والنقل والخدمات اللوجستية، ومستقبل قطاعات السياحة، والبناء، والابتكار.
وستتخلل المنتدى جلسات ثنائية بين مؤسسات القطاع الخاص من الجانبين لبحث فرص التعاون والشراكة والاطلاع على الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة في المملكة للمستثمرين اليونانيين.