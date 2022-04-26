البنك الدولي: أسعار السلع الأساسية ستبقى مرتفعة حتى نهاية 2024

وحذّر البنك من أنه "يتوقع أن تظل أسعار السلع الأساسية أعلى بكثير من متوسط السنوات الخمس الماضية، وفي حال طال أمد الحرب أو فرضت عقوبات جديدة على روسيا فقد تصبح أعلى وأكثر تقلبًا مما هو مرتقب حاليًّا".