البنك الدولي يحذّر من "صدمات عالمية" في أسعار الغذاء والوقود بسبب الحرب في أوكرانيا

وتَوقع أن تقفز أسعار الطاقة بأكثر من 50% في 2022، قبل أن تتراجع في 2023 و2024، في حين أن أسعار منتجات غير الطاقة من بينها المنتجات الزراعية والمعادن، من المنتظر أن ترتفع بنحو 20% في 2022 قبل أن تسجل زيادات معتدلة".