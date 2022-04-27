البنك الدولي يحذّر من "صدمات عالمية" في أسعار الغذاء والوقود بسبب الحرب في أوكرانيا

حذّر البنك الدولي، من صدمات في الأسعار العالمية للغذاء والوقود، من المنتظر أن تستمر، حتى نهاية 2024، بسبب الحرب في أوكرانيا؛ مشيرًا إلى أن أسعار الطاقة ستشهد قفزة كبيرة.
وقال البنك في أول تحليل شامل لتأثير الحرب في أوكرانيا في أسواق السلع الأولية: إن "العالم يواجه أكبر صدمة لأسعار السلع الأولية منذ عقد السبعينيات في القرن الماضي، وإن تلك الصدمة تفاقمها قيود على تجارة الغذاء والوقود والمخصبات الزراعية (الأسمدة)، التي تزيد بالفعل ضغوطًا تضخمية مرتفعة حول العالم".
وتعتبر روسيا أكبر مصدر للغاز الطبيعي والأسمدة في العالم، وثاني أكبر مصدر للنفط الخام، وتشكل مع أوكرانيا نحو ثلث صادرات القمح العالمية، و19% من صادرات الذرة، و80% من صادرات زيت دوار الشمس؛ بحسب" رويترز".
وقال البنك الدولي إن "أسعار المواد الأولية الغذائية، التي تعد روسيا وأوكرانيا منتجيْن رئيسييْن لها، والأسمدة التي يعتمد إنتاجها على الغاز الطبيعي؛ لم تكن بهذه القوة منذ 2008".
وتَوقع أن تقفز أسعار الطاقة بأكثر من 50% في 2022، قبل أن تتراجع في 2023 و2024، في حين أن أسعار منتجات غير الطاقة من بينها المنتجات الزراعية والمعادن، من المنتظر أن ترتفع بنحو 20% في 2022 قبل أن تسجل زيادات معتدلة".
وقال البنك: إن أسعار السلع الأولية ستتراجع بشكل طفيف فقط، وستبقى أعلى بكثير من أحدث متوسط لها لخمسة أعوام في الأجل المتوسط.