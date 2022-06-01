البنك المركزي: ارتفاع إقراض المصارف السعودية للقطاع الخاص 14%

ووفق العربية، انخفضت استثمارات البنك المركزي السعودي في "أوراق مالية بالخارج"، والتي تمثّل نحو 60 % من إجمالي موجوداته، لتصل إلى نحو 1114.5 مليار ريال، بنهاية شهر أبريل الماضي.