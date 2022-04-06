البنك المركزي السعودي يعلن الترخيص لشركة التبديل المالية

وأكد البنك المركزي السعودي السعي المستمر لدعم قطاع الصرافة، ورفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، وبما يحقق أهدافه لتعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، وتمكين وصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع؛ مشددًا في الوقت ذاته على أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من قِبَل البنك المركزي السعودي، ويمكن التحقق من ذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.