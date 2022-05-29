البنك المركزي: نعمل على تطوير البنية التحتية لتطبيق المصرفية المفتوحة

وأضاف: وفي هذا السياق تأتي السعودية في المرتبة الأولى عالميًا في هذه الصناعة بمجموع أصول يقارب 3 تريليونات ريال سعودي أي ما يعادل 28 في المائة من إجمالي أصول المالية الاسلامية عالميًا، كما يعمل البنك المركزي على تطوير القطاع المالي بما يتناسب مع تطورات الاقتصاد المحلي والعالمية، وذلك من خلال توفير بيئة جاذبة للفرص الاستثمارية الحقيقية في القطاع المالي، إضافة إلى دعم وتطوير الصناعة المالية من خلال إصدار التشريعات ونشر البيانات وعقد ورش العمل المتخصصة، والتعاون مع الأكاديمية المالية لإطلاق الشهادات المهنية، وتعزيز الكوادر المتخصصة في المالية الإسلامية.