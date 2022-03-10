البنك المركزي يعلن تمديد برنامج التمويل المضمون لمدة عام إضافي

أعلن البنك المركزي "ساما" تمديد فترة برنامج التمويل المضمون "أحد برامجه لدعم تمويل القطاع الخاص"، مدة عام إضافي حتى 14 مارس 2023.
وتأتي هذه الخطوة انطلاقًا من دوره في تعزيز الثقة في القطاع المالي، ودعم النمو الاقتصادي، وتعزيز مساهمته في دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من تجاوز التحديات التي صاحبت الجائحة والإجراءات الاحترازية المعتمدة لمواجهتها.
وأوضح أنه يمكن الاستفادة من البرنامج عبر البنوك وشركات التمويل الخاضعة لإشرافه، المشتركة مع برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة".
يُذكر أن عدد العقود المستفيدة من برنامج التمويل المضمون منذ انطلاقه في 14 مارس 2020 حتى اليوم، بلغت 13 ألف عقد بقيمة تمويل 11 مليار ريال.