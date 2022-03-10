البنك المركزي يعلن تمديد برنامج التمويل المضمون لمدة عام إضافي

وتأتي هذه الخطوة انطلاقًا من دوره في تعزيز الثقة في القطاع المالي، ودعم النمو الاقتصادي، وتعزيز مساهمته في دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من تجاوز التحديات التي صاحبت الجائحة والإجراءات الاحترازية المعتمدة لمواجهتها.