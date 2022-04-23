التضخم يضرب أمريكا.. سيناريوهات مزعجة للاقتصاد الأقوى عالمياً

وسجّلت الولايات المتحدة، وفق "سكاي نيوز عربية"، أعلى معدل للتضخم في 40 عاماً، مع انتهاء الشهر الأول من العملية الروسية في أوكرانيا.

مجموعة "غولد مان ساكس"، تتوقع احتمالات انكماش الاقتصاد الأمريكي بنسبة 35 بالمئة تقريباً خلال العامين المقبلين؛ ولأن "الكل خاسر في ميزان الحروب"، توقع صندوق النقد أيضاً تراجع اقتصاد روسيا بواقع 8.5 بالمئة في عام 2022 و2.3 بالمئة في 2023.