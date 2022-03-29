"التميمي": سوق الاتصالات في المملكة السادس بمجموعة العشرين من حيث القيمة السوقية

وأوضح "التميمي" خلال الكلمة الافتتاحية للمنتدى أن التقدم الذي يشهده قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة يجسد اهتمام ودعم القيادة الرشيدة لهذا القطاع الحيوي، ويعكس المتابعة الحثيثة من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة الهيئة، حيث يعد سوق الاتصالات بالمملكة أحد أكثر الأسواق نموًا على مستوى دول العشرين، مدفوعًا بمحفزات رؤية المملكة 2030 ودورها في تسريع وتيرة النمو والابتكار، مما أدى لاحتلال أسواقها المرتبة السادسة من بين دول مجموعة العشرين من حيث القيمة السوقية، كما حققت أعلى مستوى للتقدم والإنجاز بينها، من خلال كمية الطيف الترددي المخصص لخدمات الاتصالات المتنقلة على الصعيد العالمي، لتكون بذلك في المرتبة الثانية من بين دول مجموعة العشرين.