"الجاسر" يشيد بمستوى كفاءة ميناءي الملك عبدالله في رابغ وجدة الإسلامي

وخلال زيارته أمس الأربعاء لميناء الملك عبدالله وميناء جدة الإسلامي برفقة رئيس الهيئة العامة للموانئ عمر بن طلال حريري؛ أشاد معاليه بالجهود الوطنية التي أسهمت في تحقيق هذا المنجز الوطني؛ مشيرًا إلى ما تشهده موانئ المملكة من تطور ملحوظ عبر تنفيذ سلسلة من الإصلاحات التشريعية التي تمت تحقيقًا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، من خلال إبرام العديد من الاتفاقيات الإستراتيجية مع القطاع الخاص المحلي والدولي، وتعزيز الابتكار ومستوى العمليات التشغيلية والخدمات اللوجستية، فضلاً عن أتمتة الإجراءات واستخدام أحدث التقنيات والتجهيزات التشغيلية واللوجستية المتطورة.