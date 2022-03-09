"الحبوب" تعتمد زيادة سعر شراء القمح المحلي بـ 1700 ريال للطن

يُذكر أن شراء المؤسسة للقمح المحلي من المزارعين يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (39) بتاريخ 16 /1/ 1438هـ، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (765) بتاريخ 30 /11/ 1441هـ بشأن ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، التي تضمنت قيام المؤسسة العامة للحبوب بشراء القمح من المزارعين في حال اختيارهم زراعة القمح بديلاً للأعلاف الخضراء، لمدة خمس سنوات، بما لا يتجاوز مليوناً ونصف المليون طن لكل عام، وبأسعار تحددها المؤسسة مسترشدة بالأسعار الدولية السائدة.