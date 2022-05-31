الحظر الجزئي لروسيا وقرار شنغهاي يصعدان بالنفط إلى مستوى قياسي

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يوليو التي يحل أجلها اليوم أكثر من 2.31 دولار أي 1.9 في المائة إلى 123.98 دولار للبرميل بعد ارتفاعه في وقت سابق إلى 124.10 دولار للبرميل وهو أعلى مستوياته منذ التاسع من مارس.