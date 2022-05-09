"الخريف" يؤكد حرص السعودية على تقديم تجربة استثنائية للمستثمرين في قطاع التعدين

ورأس الخريف وفد السعودية المشارك في حفل افتتاح المؤتمر مشاركًا بكلمة رئيسية في حفل الافتتاح، أشار فيها إلى حرص السعودية على خلق بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والاستدامة والسهولة؛ لتقديم تجربة استثنائية للمستثمرين في قطاع التعدين، بما ينعكس بالنفع على السعودية والمنطقة، مستعرضًا الخطوات التي خطتها السعودية على مستوى قطاع التعدين، كجزء من رؤية 2030، من بينها إصدار نظام الاستثمار التعديني الجديد الذي يتميز بالشفافية العالية، ويسهم في تعزيز وتنمية المجتمعات، وتقليل الآثار على البيئة وحمايتها، وتحفيز الصناعات المرتبطة بالمعادن.