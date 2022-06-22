"الخريف" يبحث التعاون المشترك مع وزيرة الدولة للبيئة والأغذية البريطانية في لندن

وجرى خلال اللقاء مناقشة المواضيع المشتركة بين البلدين، واستعراض الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي، وتعزيز استمرار التعاون في العلاقات بين البلدين، كما ناقش تعزيز مجالات التعاون وتبادل الخبرات والمعارف في مجال الصناعات الغذائية والتقنيات والتوجهات الجديدة، التي تساهم في المحافظة على البيئة وتقليل الأضرار عليها.