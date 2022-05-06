"الخريف" يكشف عن استثمارات جديدة بأكثر من 32 مليار دولار

وأردف وزير الصناعة والثروة المعدنية: مشاركة الوزارة في مؤتمر الاستثمار التعديني الرائد "Indaba African Mining Investment" الذي من المقرر عقده بكيب تاون في جنوب أفريقيا الأسبوع المقبل كجزء من برنامجنا الوطني للتنويع الاقتصادي، تتمثل مهمتنا في الوزارة بالعمل على الاستفادة من الموارد التعدينية لتطوير قطاع تعدين مستدام قادر على المنافسة عالميًّا من شأنه دعم التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل وتنمية الصناعة على نطاق أوسع، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تتوافق مع طموحنا في أن نصبح مركزًا رائدًا للتعدين والصناعات المعدنية، وتساهم في نمو المملكة العربية السعودية والمنطقة ككل.