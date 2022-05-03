الذهب يصعد بعد تراجعه إلى أدنى مستوى في شهرين ونصف

ومن المتوقع أن تبدأ لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" اجتماعها لمناقشة سعر الفائدة في وقت لاحق اليوم، على أن تعلن قرارها يوم الأربعاء.