الرئيس التنفيذي لأرامكو يعلق على غزو روسيا لأوكرانيا وتأثيراته على سوق الطاقة

قال الرئيس التنفيذي لأرامكو أمين الناصر: إن "الوضع المأساوي في أوكرانيا" يتسبب في تفاقم أزمة الطاقة العالمية.

جاء ذلك وفقًا لتصريحات مُعَدة سلفًا ألقيت أمس الثلاثاء في مؤتمر سيراويك للطاقة في هيوستون بأمريكا وفق ما نقله موقع "CNBC عربية".

وفي نهاية شهر فبراير الماضي، قال رئيس شركة أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، أمين الناصر إنه يتوقع عودة الطلب على النفط إلى ما قبل الجائحة خلال النصف الأول من 2022.

وأكد "الناصر" في سياق متصل أن الشركة لديها استثمارات كبيرة في الغاز.

ووقّعت أرامكو في شهر يناير الماضي 9 مذكرات تفاهم، واتفاقية إضافية واحدة مع كيانات كورية رائدة، تهدف إلى تعزيز استراتيجيتها في قطاع التكرير والكيميائيات، ودعم تطوير حلول طاقة الهيدروجين؛ فضلًا عن إيجاد خيارات تمويلية جديدة للشركة.