الرياض.. الإعلان عن تأسيس مجلس الأعمال السعودي البلجيكي اللكسمبورجي

من جهته قال أمين عام الغرفة التجارية العربية البلجيكية قيصر حجازين إن البعثة التجارية البلجيكية اللكسمبورجية هي الأكبر والأولى بعد الجائحة، إذ تضم عدداً كبيرًا من الشركات، لافتاً إلى العلاقات المتميزة التي تربط المملكة وبلجيكا والتي تمتد لأكثر من 100 عام، مضيفاً أن الاقتصاد السعودي يشكل أهمية كبيرة بوصفه الاقتصاد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط ومكانته ضمن دول مجموعة العشرين وهو ما يوفر للمستثمرين البلجيكيين واللكسمبورجيين فرصاً استثمارية وتصديرية كبيرة ضمن مشاريع رؤية 2030.