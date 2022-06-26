الرياض.. انطلاق منتدى الاستثمار السعودي الإيطالي غداً

يُذكر أن المنتدى يعقد ضمن مناسبات الاحتفال بمرور 90 عاماً على قيام العلاقات الدبلوماسية السعودية – الإيطالية، حيث ترتبط المملكة العربية السعودية مع جمهورية إيطاليا بعلاقاتٍ وثيقة ومتميزة، إذ يعود تاريخ بداية العلاقات بين البلدين إلى عام 1932م، لتكون من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع المملكة.