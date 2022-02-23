الرياض تستضيف النسخة 8 من قمة "قادة التجزئة في الشرق الأوسط"

تستضيف العاصمة الرياض، قمة "قادة التجزئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" في الفترة من 22- 23 مارس 2022م، بدعم من الهيئة العامة للمؤتمرات والمعارض ومشاركة قادة قطاع التجزئة، أصحاب العلامات التجارية، والشركات الصغيرة والمتوسطة، وصناع السياسات من الجهات المعنية في القطاع والمستثمرين؛ حيث ستُعقد القمة حضوريًّا لأول مرة بعد جائحة فيروس كورونا المستجد، وللمرة الثانية في العاصمة الرياض.

وقال الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات أمجد بن عصام شاكر: تفخر مدينة الرياض باستضافة النسخة الثامنة من قمة قادة التجزئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي توفر منصة لبحث قضايا القطاع والمتغيرات التي طرأت على مشهد التجزئة الإقليمي ودراستها، وفي حين أن تجارة التجزئة تمثل 12% من إجمالي الناتج المحلي لمدينة الرياض؛ من المتوقع أن يبلغ النمو السنوي المركب للتجارة الإلكترونية في المملكة 18.95% بحلول عام 2025م.

وأضاف: القمة التي ستُعقد تحت شعار "نحو نمو مسؤول وشامل"، تُعد فرصة مهمة لتبادل المعرفة والخبرات، وبناء قاعدة عمل مشترك للاستفادة من إمكانات هذه الصناعة؛ في ظل التحول غير المسبوق.

وأوضح "شاكر" أنها ستقدم برامج جديدة ورائدة، ومبادرات وتجارب حية تهدف إلى تسهيل عملية التعلم، والتعاون، وعقد الشراكات على نطاق أوسع.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة قمة قادة التجزئة بانوس ليناردوس: نعقد قمتنا في مدينة الرياض، المدينة التي تمتلك أكبر سوق في المنطقة والتي تشهد تَحَولًا شاملًا في مختلف القطاعات، ومن ضمنها قطاع التجزئة الذي يسرنا أن نعزز من إمكاناته بالشراكة مع الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، لاستضافة النسخة الثامنة من قمة قادة التجزئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مدينة الرياض، ومواصلة مهمتنا في قيادة وتعزيز منظومة تجارة التجزئة في المنطقة.