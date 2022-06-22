الرياض وأنقرة يتوجان قرنًا من العلاقات الاقتصادية في المشروعات المشتركة﻿ الضخمة

وتتفق جميع الأوساط على أن تأسيس مجلس الأعمال التركي السعودي أسهم في الدفع بتطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث شهدت منذ ذلك الحين تطورًا سريعًا وملحوظًا، إذ أصبحت المملكة شريكًا اقتصاديًا مهمًا لتركيا، ومن ضمن أكبر 8 شركاء تجاريين لها على مستوى العالم. ويرى المسؤولون الأتراك أن هناك فرصة كبيرة لتطوير العلاقات الاقتصادية، لتشمل مجالات أخرى، وبخاصة في العقار والتقنيات الحديثة والمشروعات السياحية.