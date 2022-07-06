السبب وراء التراجع القياسي للإسترليني.. "زلزال جونسون" أم الوضع العالمي؟

سجل الجنيه الإسترليني أدنى مستوى له فيما يزيد على عامين مقابل الدولار، اليوم الأربعاء، مع تشبث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالسلطة على الرغم من استقالة وزراء بارزين بحكومته، حسب سكاي نيوز عربية.