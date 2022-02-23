السعدون تطرح مزاد "فيحاء الرياض "على عدد من العقارات المتنوعة بالعاصمة الرياض

تطرح شركة السعدون العقارية، بمزادها العلني الالكتروني بدايه الشهر القادم" مزاد فيحاء الرياض " ، عقارات متنوعة للبيع بالعاصمةالرياض.

وتميزت شركة السعدون العقارية بطرحها عقارات متنوعة بمزاداتها العلنية التي تقيمها بمدينة الرياض؛ حيث تحرص على ما يقدم في هذهالمزادات وفق الآليات المعمول بها والضوابط والأنظمة.

وتقيم "السعدون"، تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، مزادها العلني الكتروني -مزاد فيحاء الرياض - على عمائر تجاري- سكني- " بمدينة الرياض؛

ويبدا المزاد يوم السبت الموافق 5/3/2022

وينتهي يوم الثلاثاء الموافق 8/3/2022