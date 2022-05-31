السعودية تطوِّع "التقنية المالية" لتكون ذراعًا تنفيذية لرؤية 2030 ورافدًا للاقتصاد

وأضاف أنه بالأمس القريب كان العملاء يتجهون للمصارف لإجراء عملياتهم المصرفية من تحويلات مالية أو اكتتابات في الأسهم أو شرائها أو بيعها أو إيداعات أو حتى السحب النقدي، ولكن الآن الوضع تغير تمامًا، فالتقنية المالية سهلت على الناس الكثير توفيرًا لجهدهم واختصارًا لوقتهم، إذ وأنت في منزلك أو في مقر عملك أو سيارتك أو بأي مكان تستطيع إجراء وإنجاز عملياتك المالية والمصرفية دون مشقة أو عناء، وعلى مدار الساعة ودون تدخل بشري.