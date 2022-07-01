السعودية في الصدارة.. مجلس الذهب العالمي يكشف عن احتياطات الدول العربية من المعدن الأصفر

وفيما يتعلق بحصة الذهب في احتياطيات الدول العربية الدولية، تظهر البيانات أن لبنان يتصدر الدول العربية بهذا المؤشر، إذ يشكل المعدن النفيس نحو 50.7% من إجمالي قيمة احتياطياته، في المرتبة الثانية تأتي مصر ويشكل الذهب قرابة 21.8% من احتياطياتها الدولية