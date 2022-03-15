السكن والوقود ينخفضان.. ماذا تقول مقارنات التضخم السعودية وأقسامها؟

ارتفع معدل التضخم في السعودية على أساس سنوي، خلال فبراير الماضي، 1.6%، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وبنسبة 0.3% على أساس شهري.
ووفق بيانات رسمية؛ فإن معدل التضخم في فبراير على أساس سنوي يُعد الأعلى خلال ثمانية أشهر، أي منذ يونيو 2021 الماضي عندما بلغ 6.2%.
وارتفع التضخم الشهر الماضي بشكل رئيسي من ارتفاع أسعار النقل (ثالث الأقسام وزنًا) 4.3%؛ بسبب ارتفاع أسعار البنزين 26.7%، كما زادت أسعار الأغذية والمشروبات (ثاني الأقسام وزنًا) في المؤشر 2.4%؛ نتيجة ارتفاع أسعار الخضراوات 9.7%.
على الجانب الآخر، انخفض قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى 0.2% بسبب تراجع إيجارات المساكن 0.3%، وفق صحيفة "الاقتصادية".
والتضخم الشهر الماضي هو الارتفاع الـ26 على التوالي؛ حيث ارتفع 0.7% في يناير 2020، و1.2% في فبراير، و1.5% في مارس، و1.3% في أبريل، و1.1% في مايو، و0.5% في يونيو.
وارتفع في أغسطس 6.2%، و5.7% في سبتمبر، و5.8% في أكتوبر ونوفمبر، و5.3% في ديسمبر، ثم 5.7% في يناير 2021، و5.2% في فبراير، و4.9% في مارس، و5.3% في أبريل، و5.7% في مايو.
بينما ارتفع 6.2% في يونيو، و0.4% في يوليو، وأخيرًا 0.3% في أغسطس الماضي، و0.6% خلال سبتمبر، و0.8% في أكتوبر الماضي، و1.1% خلال نوفمبر، و1.2% خلال ديسمبر، ثم 1.2% خلال يناير 2022.
ويتصدر قسم "السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود" أوزان الأقسام الـ12 المكونة للتضخم، بوزن 25.3%، ثم "الأغذية والمشروبات" بنحو 18.8%، ثم "النقل" بـ9.9%، و"التأثيث المنزلي وصيانته" و"الاتصالات" بوزن 8.5% لكل منهما.
خلفها يأتي قسم "المطاعم والفنادق" بوزن 6.5%، ثم "الملابس والأحذية" 6.2%، و"السلع والخدمات المتقدمة" 5.7%، و"التعليم" 4.2%، و"الترويح والثقافة" 3.4%، و"الصحة" 2.3%، و"التبغ" بوزن 0.7%.