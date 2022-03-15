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السكن والوقود ينخفضان.. ماذا تقول مقارنات التضخم السعودية وأقسامها؟

خلال فبراير الماضي نسبة للشهر نفسه من 2021 ووفق البيانات الرسمية
السكن والوقود ينخفضان.. ماذا تقول مقارنات التضخم السعودية وأقسامها؟
سبق
سبق

ارتفع معدل التضخم في السعودية على أساس سنوي، خلال فبراير الماضي، 1.6%، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وبنسبة 0.3% على أساس شهري.

ووفق بيانات رسمية؛ فإن معدل التضخم في فبراير على أساس سنوي يُعد الأعلى خلال ثمانية أشهر، أي منذ يونيو 2021 الماضي عندما بلغ 6.2%.

وارتفع التضخم الشهر الماضي بشكل رئيسي من ارتفاع أسعار النقل (ثالث الأقسام وزنًا) 4.3%؛ بسبب ارتفاع أسعار البنزين 26.7%، كما زادت أسعار الأغذية والمشروبات (ثاني الأقسام وزنًا) في المؤشر 2.4%؛ نتيجة ارتفاع أسعار الخضراوات 9.7%.

على الجانب الآخر، انخفض قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى 0.2% بسبب تراجع إيجارات المساكن 0.3%، وفق صحيفة "الاقتصادية".

والتضخم الشهر الماضي هو الارتفاع الـ26 على التوالي؛ حيث ارتفع 0.7% في يناير 2020، و1.2% في فبراير، و1.5% في مارس، و1.3% في أبريل، و1.1% في مايو، و0.5% في يونيو.

وارتفع في أغسطس 6.2%، و5.7% في سبتمبر، و5.8% في أكتوبر ونوفمبر، و5.3% في ديسمبر، ثم 5.7% في يناير 2021، و5.2% في فبراير، و4.9% في مارس، و5.3% في أبريل، و5.7% في مايو.

بينما ارتفع 6.2% في يونيو، و0.4% في يوليو، وأخيرًا 0.3% في أغسطس الماضي، و0.6% خلال سبتمبر، و0.8% في أكتوبر الماضي، و1.1% خلال نوفمبر، و1.2% خلال ديسمبر، ثم 1.2% خلال يناير 2022.

ويتصدر قسم "السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود" أوزان الأقسام الـ12 المكونة للتضخم، بوزن 25.3%، ثم "الأغذية والمشروبات" بنحو 18.8%، ثم "النقل" بـ9.9%، و"التأثيث المنزلي وصيانته" و"الاتصالات" بوزن 8.5% لكل منهما.

خلفها يأتي قسم "المطاعم والفنادق" بوزن 6.5%، ثم "الملابس والأحذية" 6.2%، و"السلع والخدمات المتقدمة" 5.7%، و"التعليم" 4.2%، و"الترويح والثقافة" 3.4%، و"الصحة" 2.3%، و"التبغ" بوزن 0.7%.

المملكة العربية السعودية
البنزين
المواد الغذائية
العقار
معدل التضخم في السعودية

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