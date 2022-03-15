السكن والوقود ينخفضان.. ماذا تقول مقارنات التضخم السعودية وأقسامها؟

وارتفع في أغسطس 6.2%، و5.7% في سبتمبر، و5.8% في أكتوبر ونوفمبر، و5.3% في ديسمبر، ثم 5.7% في يناير 2021، و5.2% في فبراير، و4.9% في مارس، و5.3% في أبريل، و5.7% في مايو.