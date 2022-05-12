"السواحة" يبحث الفرص الاستثمارية والتنموية مع عدد من رؤساء شركات الفضاء الأميركية

تهدف اللقاءات إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال خدمات إطلاق المركبات الفضائية، وبناء شراكات للإسهام في نمو قطاع السياحة الفضائية، وتبادل الخبرات والتقنيات في مجال صناعة المركبات الفضائية، والتوسع في أنشطة المنظورات الفضائية لتوطينها، داخل المملكة، وتعزيز الدور الحيوي والمهم لقطاع الفضاء لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.