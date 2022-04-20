"السوق المالية" تستطلع آراء العموم حول تعديل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة

سبق- الرياض: نشرت هيئة السوق المالية مشروع تعديل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة لاستطلاع مرئيات العموم لمدة 45 يومًا تقويميًّا، تنتهي بتاريخ 4 يونيو 2022، مؤكدة أن جميع الآراء والملاحظات ستكون محل العناية والدراسة؛ لغرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع.
ويهدف المشروع إلى تنظيم تسجيل أدوات الدين المطروحة طرحًا خاصًّا لغرض الإدراج المباشر في السوق، وتطوير الأحكام المنظمة لإصدار أدوات الدين القابلة للتحويل، وتنظيم إصدار أدوات الدين القابلة للتبديل.
وأشارت الهيئة في بيان لها اليوم إلى أنها ستتلقى آراء المهتمين والمعنيين وملاحظاتهم من خلال أي من الوسائل المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية "منصة استطلاع" من خلال الرابط الإلكتروني الآتي: "istitlaa.ncc.gov.sa"، أو من خلال النموذج المخصص لذلك عبر البريد الإلكتروني "Laws.Regulations@cma.org.sa".