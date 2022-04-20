"السوق المالية" تستطلع آراء العموم حول تعديل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة

وأشارت الهيئة في بيان لها اليوم إلى أنها ستتلقى آراء المهتمين والمعنيين وملاحظاتهم من خلال أي من الوسائل المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية "منصة استطلاع" من خلال الرابط الإلكتروني الآتي: "istitlaa.ncc.gov.sa"، أو من خلال النموذج المخصص لذلك عبر البريد الإلكتروني "Laws.Regulations@cma.org.sa".