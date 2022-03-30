الشتاء غادر.. "كفاءة" يُوصي بإطفاء "سخان المياه" عند انعدام الحاجة إلى تشغيله

نبه المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" المواطنين والمقيمين إلى أن سخان المياه من أكثر الأجهزة الكهربائية استهلاكًا للطاقة الكهربائية على مدار اليوم، مشددًا على ضرورة فصل التيار الكهربائي عنها إذا لم تكن هناك ضرورة لتشغيلها.
وقال المركز إن أجهزة السخان التي تعمل بالطاقة الكهربائية، تكون في حالة تشغيل بصفة مستمرة من أجل تأمين الماء الساخن داخل خزانها، حتى لو لم يكن هناك استهلاك فعلي له، وقال: "نوصي عند عدم الحاجة إلى السخان لفترة طويلة، بإطفائه".
وقال المركز إن فصل الشتاء يكثر فيه استخدام سخانات المياه، موضحًا أن الشتاء الجاري أوشك على الرحيل، ما يستدعي من أصحاب المنازل والشركات والمؤسسات نزع توصيلات الكهرباء عن سخانات منشآتهم، حتى لا تستهلك طاقة كهربائية، مبينًا أن آثار رفع توصيلات الكهرباء يظهر في قيمة فواتير الكهرباء شهريًا.
وأوصى المركز قبل شراء سخان المياه، بالحرص على اختيار الأنواع الواقعة في النطاق الأخضر؛ لضمان أقل نسبة استهلاك للطاقة. وقال: "بعد الشراء، يُوصى بضبط درجة الحرارة عند 60 درجة مئوية، وهي الدرجة التي تضمن تأمين المياه الساخنة، وليس فيها هدر للطاقة الكهربائية".