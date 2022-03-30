الشتاء غادر.. "كفاءة" يُوصي بإطفاء "سخان المياه" عند انعدام الحاجة إلى تشغيله

وقال المركز إن فصل الشتاء يكثر فيه استخدام سخانات المياه، موضحًا أن الشتاء الجاري أوشك على الرحيل، ما يستدعي من أصحاب المنازل والشركات والمؤسسات نزع توصيلات الكهرباء عن سخانات منشآتهم، حتى لا تستهلك طاقة كهربائية، مبينًا أن آثار رفع توصيلات الكهرباء يظهر في قيمة فواتير الكهرباء شهريًا.