"الصناعة": 1.356 تريليون ريال سعودي حجم الاستثمارات الإجمالية للقطاع الصناعي

واحتوت النشرة على تفاصيل المؤشرات الصناعية والتعدينية لشهر إبريل بواقع 72 ترخيصًا صناعيًّا، و2.366 عمالة مرخصة للتراخيص الجديدة، باستثمارات بلغت 5.2 مليار ريال. كما تضمنت عدد المصانع التي بدأت الإنتاج بواقع 59 مصنعًا بعدد عمالة يصل إلى 2.713 عاملاً، وبحجم استثمارات بلغ 838 مليون ريال. مستعرضة عدد الرخص التعدينية لشهر إبريل البالغة 86 رخصة، تتوزع على 68 رخصة محاجر ومواد بناء، و13 رخصة استكشاف، و5 رخص استطلاع، وأخيرًا 5 رخص فائض خامات معدنية.