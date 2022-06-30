"الصندوق الزراعي" يعتمد قروضاً بـ 1.4 مليار ريال

وبيّن أن القروض الموافق عليها شملت قروض تنموية لصغار المزارعين، كما تضمنت الموافقات قروضًا تمويلية في قطاعات إنتاج الخضار في البيوت المحمية، وتربية وإنتاج الدواجن وتربية الأسماك، ومستودعات تبريد للمنتجات الزراعية والمسالخ الآلية للدواجن، إضافة إلى الموافقة على عدد من القروض ضمن برنامج تمويل استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في استراتيجية الأمن الغذائي من خلال تمويل قروض تشغيلية مباشرة من الصندوق وغير مباشرة بالشراكة مع البنوك التجارية لتعزيز المخزون الاستراتيجي من المنتجات الزراعية المستهدفة في مبادرة الأمن الغذائي، وتعويض أي نقص قد يطرأ على إمدادات السلع والمنتجات الزراعية، إضافة إلى ضمان استقرار سلاسل الإمداد الغذائية، وتبلغ قيمة موافقات القروض حتى نهاية النصف الأول من العام المالي الحالي أكثر من 2.8 مليار ريال.