"الصندوق الزراعي" يوقّع اتفاقية ضمن برنامج التمويل بالشراكة مع المصارف التجارية

وأكد مدير عام صندوق التنمية الزراعية، أن هذه الاتفاقية تُعد خطوة مهمة نحو تعزيز مبادرات تطوير القطاع الزراعي عبر وسائل التمويل المستدام، مما يمكّن الصندوق والمصارف والبنوك التجارية من القيام بالدور التنموي المأمول من خلال الإسهام في التمويل عبر دعم البرامج والاتفاقيات التنموية والتمويلية بين القطاعين الحكومي والخاص، وتقديم التسهيلات والحلول المالية المختلفة للمنشآت بأنواعها الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، إضافة إلى تحقيق الشراكة المثالية بينهما، وسد الفجوة التمويلية في القطاع الزراعي، كما أنها تسهم في التيسير على المستثمرين وعملاء الصندوق عبر استحداث خيارات جديدة للتمويل والحصول على التمويل والخدمات في مجال الاعتمادات المستندية والتسهيلات الائتمانية المقدمة من المصارف والبنوك التجارية.