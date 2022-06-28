"الضحوي": تمكين المرأة يكشف عن القطاعات الجديدة التي سيتم توطينها قريبًا

كشف وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتوطين وتمكين المرأة، المهندس ماجد الضحوي أن المستهدف القادم قريبًا في قرارات التوطين، يشمل توطين مهن في إدارة المشاريع، وتوطين مهن في قطاع الغذاء وسلاسل الإمداد.
وأشار عبر برنامج يا هلا إلى أن برامج التوطين أوصلت عدد السعوديين إلى مليونين و60 ألفًا، واصفًا هذا الرقم بأنه الأعلى تاريخيًا في القطاع الخاص، كما أن برامج التوطين رفعت نسبة مشاركة المرأة إلى 35 %.
وعن آلية ومعايير تحديد القطاعات التي تخضع للتوطين قال المهندس الضحوي إن هناك عدة معايير منها عدد الباحثين عن عمل في هذا القطاع والنمو الاقتصادي لهذا القطاع ومدى جاذبيته للسعوديين واحتياجه إلى تجسير أو تدريب وكذلك مدى توفر الخريجين من الجامعات في السنوات القادمة ويتم ذلك بالتنسيق مع الجهات الإشرافية والقطاع الخاص بحيث يتم مسح شامل لكل القطاعات وكل الأنشطة وبناء على هذه المعايير يتم إصدار قرارات التوطين.
وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قد قال إن الوزارة تعتزم الإعلان عن 30 قرار توطين جديد هذا العام 2022 وذلك ضمن معايير محددة لاختيار المهن الموطنة.
وفي هذا السياق، أصدر الأربعاء الماضي 6 قرارات لتوطين عددٍ من المهن والأنشطة، وذلك بالتعاون مع الجهات الإشرافية. وشملت القرارات توطين: "مهن الطيران المرخصة"، و"مهن البصريات"، و"نشاط الفحص الدوري" ومنافذ خدمات البريد ونقل الطرود"، و"مهن خدمة العملاء - ومنافذ البيع في (7) أنشطة اقتصادية" في مختلف مناطق المملكة، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وتعزيز مساهمتهم في المنظومة الاقتصادية. حيث ستُسهم القرارات الصادرة في توفير أكثر من (33.000) فرصة عمل.