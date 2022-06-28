"الضحوي": تمكين المرأة يكشف عن القطاعات الجديدة التي سيتم توطينها قريبًا

وفي هذا السياق، أصدر الأربعاء الماضي 6 قرارات لتوطين عددٍ من المهن والأنشطة، وذلك بالتعاون مع الجهات الإشرافية. وشملت القرارات توطين: "مهن الطيران المرخصة"، و"مهن البصريات"، و"نشاط الفحص الدوري" ومنافذ خدمات البريد ونقل الطرود"، و"مهن خدمة العملاء - ومنافذ البيع في (7) أنشطة اقتصادية" في مختلف مناطق المملكة، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وتعزيز مساهمتهم في المنظومة الاقتصادية. حيث ستُسهم القرارات الصادرة في توفير أكثر من (33.000) فرصة عمل.