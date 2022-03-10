العزل ورعب الانتقام.. ضربة لروسيا تطلقها "فيزا" و"ماستر" و"أميريكان"!

وقال السناتور ليندسي جراهام في تغريدة على "تويتر" عقب المكالمة: "أي شيء يمكن أن يضر بالاقتصاد الروسي سيساعد الشعب الأوكراني، وقد يجعل هذه الحرب أكثر صعوبة على بوتين".

وقالت "ماستركارد"، التي تعمل في روسيا منذ أكثر من 25 عاماً، إنه بعد تعليقها للعمليات لن يتم دعم البطاقات الصادرة عن المصارف الروسية من قبل شبكتها، ولن تعمل أي بطاقة صادرة خارج البلاد لدى التجار الروس أو أجهزة الصراف الآلي.