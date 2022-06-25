"العصيمي": 9 خيارات أمام المستفيدين من باقات الدعم من صندوق التنمية العقارية

وأوضح "سكني" أن هذه الخيارات وفّرت 5 باقات، شملت: (باقة الدعم المقدم، باقة الإيجار، باقة الأثاث، باقة البناء الذاتي، وباقة تجديد المسكن)؛ مشيرًا إلى إمكانية الحصول على باقات الدعم السكني المتنوعة بكل يسر وسهولة من خلال موقع وتطبيق "سكني" الإلكتروني، ضمن قائمة من الخيارات المتنوعة؛ بهدف تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- برفع نسبة التملك إلى 70%.