"العصيمي": 9 خيارات أمام المستفيدين من باقات الدعم من صندوق التنمية العقارية

أكد المتحدث الرسمي باسم صندوق التنمية العقارية حمود العصيمي، أنه في حال حصل المستفيد على إحدى باقات الدعم البالغ قيمتها 100 ألف ريال غير المستردة، والتي أُسدِل الستار عنها قبل أيام؛ فسيكتفي بذلك ولا يحق له الحصول على الدعم المخصص للقرض.
وبيّن "العصيمي" لـ"سبق" أن "الخيارات تسعة، وللمستفيد الحق في الحصول على خيار واحد فقط منها".
وكان وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل قد دشن أول أمس 5 باقات دعم اختيارية ضمن حلولٍ وخياراتٍ أكثر لمستفيدي "سكني"؛ بهدف تسهيل تملك المواطنين للمنازل وبما يتوافق مع احتياجاتهم وقدراتهم المالية؛ لتصل خيارات الدعم لمستفيدي "سكني" إلى 9 خيارات.
وكشف "سكني" عن حلول وخياراتٍ أكثرَ لتملك الأسر للمسكن الملائم خلال "ملتقى سكني"، الذي أقيم في المركز التفاعلي لمشروع مرسية شمال مدينة الرياض؛ للاحتفاء بما حققه برنامج سكني من إنجازات خلال الفترة الماضية، والكشف عن مستهدفاته للفترة المقبلة؛ بما يتماشى مع خطط الوزارة فيما يتعلق بقطاع الإسكان.
وأكد البرنامج أن باقات الدعم المتنوعة، تأتي امتدادًا للحلول التمويلية والخدمات السكنية التي يتيحها البرنامج بدايةً من الاستحقاق الفوري، وحجز ومعاينة الوحدات والأراضي السكنية، وعروض الأسعار من الجهات التمويلية، والمستشار العقاري، والتصاميم الهندسية، وغيرها من الخدمات.
وأوضح "سكني" أن هذه الخيارات وفّرت 5 باقات، شملت: (باقة الدعم المقدم، باقة الإيجار، باقة الأثاث، باقة البناء الذاتي، وباقة تجديد المسكن)؛ مشيرًا إلى إمكانية الحصول على باقات الدعم السكني المتنوعة بكل يسر وسهولة من خلال موقع وتطبيق "سكني" الإلكتروني، ضمن قائمة من الخيارات المتنوعة؛ بهدف تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية المملكة 2030- برفع نسبة التملك إلى 70%.