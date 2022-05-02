العطلات ومخاوف تباطؤ النمو تهبط بأسعار النفط .. برنت ما زال فوق الـ105 دولارات

تراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، في تعاملات شابها البطء بسبب عطلات في آسيا بعد أن طغت المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، على مخاوف من تعطل محتمل للإمدادات من جراء حظر الاتحاد الأوروبي الذي يلوح في الأفق على النفط الخام الروسي.