العلاقات الاقتصادية السعودية-الأردنية.. طب حديث وطاقة متجددة وربط كهربائي

وأكدت الأردن أهمية المذكرة التي تتوافق أهدافها مع الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة للأعوام 2020-2030، بأن يكون الأردن مركزًا إقليميًّا لتبادل الطاقة بأشكالها كافة، خاصة أن المذكرة تشكل انطلاقة لمشاريع الربط الكهربائي العربي الشامل؛ إذ سيكمل الربط بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول المشرق العربي مع باقي الدول العربية في شمال إفريقيا، وسيعزز السوق الإقليمية لتجارة الكهرباء. ويحقق المشروع التكامل الطاقي العربي، ويُستفاد منه في تعزيز شبكة الاتصالات بين الدول العربية، خاصة في عهد الثورة الصناعية الرابعة، وتوجُّه العالم نحو التكنولوجيا الرقمية.