العملة الروسية تقفز لأعلى مستوى منذ 7 أعوام مقابل اليورو

قفز الروبل الروسي أكثر من ستة بالمائة أمام اليورو إلى أعلى مستوى في نحو سبعة أعوام، اليوم (الاثنين)، مدعومًا بقيود على تحركات رؤوس الأموال، وأسعار قوية للنفط، واقتراب فترة مدفوعات ضرائب الشركات.
وعند الساعة 1338 بتوقيت غرينتش، كان الروبل مرتفعًا 6.3 بالمائة عند 58.75 مقابل اليورو وهو أقوى مستوى له منذ أوائل يونيو (حزيران) 2015، وفقًا لـ"رويترز".
وحقق الروبل مكاسب بنحو 30 في المائة مقابل الدولار هذا العام على الرغم من أزمة اقتصادية حادة في روسيا، وهو ما يجعله العملة الأفضل أداءً في العالم على الرغم من أنه مدعوم على نحو مصطنع بقيود على رؤوس الأموال، فُرضت في أواخر فبراير (شباط)، لحماية القطاع المالي في روسيا بعد أن أثار قرارها إرسال عشرات الآلاف من الجنود إلى أوكرانيا عقوبات غربية لم يسبق لها مثيل.