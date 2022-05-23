العملة الروسية تقفز لأعلى مستوى منذ 7 أعوام مقابل اليورو

وحقق الروبل مكاسب بنحو 30 في المائة مقابل الدولار هذا العام على الرغم من أزمة اقتصادية حادة في روسيا، وهو ما يجعله العملة الأفضل أداءً في العالم على الرغم من أنه مدعوم على نحو مصطنع بقيود على رؤوس الأموال، فُرضت في أواخر فبراير (شباط)، لحماية القطاع المالي في روسيا بعد أن أثار قرارها إرسال عشرات الآلاف من الجنود إلى أوكرانيا عقوبات غربية لم يسبق لها مثيل.