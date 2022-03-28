"الفالح": نعمل بجد لدعم رواد الأعمال وتسهيلات لتراخيص المستثمرين بالمملكة

وأضاف الفالح؛ خلال فعاليات مؤتمر ريادة الأعمال أن اقتصاد المملكة كان معتمداً على النفط والغاز، لذا سعت لفتح منافذ استثمارية جديدة للجميع بسوق قادر على استيعاب الاستثمارات الجديدة، لافتاً إلى تسليم 6 تراخيص لشركات أجنبية لفتح مقار إقليمية في المملكة تعمل في التقنية والاستثمار والصحة، مشدداً على أن الرعاية الصحية الإلكترونية ستنمو في المملكة.