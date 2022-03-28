"الفالح": نعمل بجد لدعم رواد الأعمال وتسهيلات لتراخيص المستثمرين بالمملكة

أكد وزير الاستثمار خالد الفالح، أن المملكة تعمل لدعم رواد الأعمال، ولديها قصص نجاح لمستثمرين سعوديين تدعمها باستمرار للتطور والنمو، لافتاً إلى أن الوزارة تسهّل تراخيص المستثمرين الراغبين في السوق السعودي.
وأضاف الفالح؛ خلال فعاليات مؤتمر ريادة الأعمال أن اقتصاد المملكة كان معتمداً على النفط والغاز، لذا سعت لفتح منافذ استثمارية جديدة للجميع بسوق قادر على استيعاب الاستثمارات الجديدة، لافتاً إلى تسليم 6 تراخيص لشركات أجنبية لفتح مقار إقليمية في المملكة تعمل في التقنية والاستثمار والصحة، مشدداً على أن الرعاية الصحية الإلكترونية ستنمو في المملكة.
وتستضيف المملكة مؤتمر ريادة الأعمال تحت رعاية سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بهدف دعم ريادة الأعمال في مختلف المجالات، وتعزيز مكانة المملكة كبيئة جاذبة للرواد والمبتكرين والمبدعين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.