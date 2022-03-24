"الفالح "يؤكد أهمية الشراكة بين المملكة وأوزبكستان في ختام زيارته طشقند

وبهذه المناسبة قال وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح: "لقد أطلقت المملكة العربية السعودية وجمهورية أوزباكستان مسيرةً وشراكةً تستهدف تنفيذ خطط اقتصادية طموحة، ترمي إلى تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل الوطني، وذلك عبر تطبيق مجموعة واسعة من الإصلاحات، مستفيدتين في ذلك من مكانة البلدين كمراكز للتجارة والاستثمار بين دول العالم، ولا شك أن البلدين قادران على الارتقاء بالشراكة السعودية الأوزبكية إلى آفاق أرحب، وفي هذا الإطار يسرني أن أُرحّب بالاستثمارات الأوزبكية في المملكة، التي يمكنها الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق السعودية".