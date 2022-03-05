"الفقراء في خطر".. قفزة لـ "أسعار الغذاء في العالم" و"فاو" تنبّه

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، اليوم، أن أسعار الغذاء على مستوى العالم سجّلت ارتفاعاً قياسياً في فبراير، وقفزت بنسبة 24.1 في المائة على أساس سنوي، وفي مقدمتها الزيوت النباتية ومنتجات الألبان.