القيمة السوقية لسوق إدارة العقارات في المملكة تصل لـ13.26 مليار دولار في 2027

يُتوقع أن ينمو حجم "سوق إدارة العقارات في المملكة" في الفترة المقبلة بحلول عام 2027، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 7.2% ويحقق قيمة سوقية 13.26 مليار دولار أمريكي.

ووفقًا لتقرير شركة "TechSci" الاستشارية؛ يؤدي الطلب المتزايد على التكنولوجيا المتقدمة للتشغيل والصيانة والإشراف على العقارات، إلى دفع النمو في سوق إدارة العقارات في المملكة العربية السعودية في السنوات الخمس المقبلة.

وسيتم دعم هذا القطاع من خلال زيادة بناء المجمعات السكنية ومكاتب الشركات والمباني التجارية، إلى جانب البناء الصناعي المتنامي مثل المصانع ووحدات التصنيع الأخرى، إلى جانب رؤية السعودية 2030، والزيادة السريعة في الاستثمارات في البنية التحتية للنهوض بالرعاية الصحية والتعليم والترفيه والصناعات السياحية وما إلى ذلك، تساعد أيضًا في نمو سوق إدارة العقارات.

كما تعمل الحكومة على تطوير مدن ذكية ومستدامة لحماية البيئة والحفاظ على توازن مثالي بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتستخدم مثل هذه المشاريع (الأتمتة والتكنولوجيا الحديثة التي تعتمد على البيانات) لتقديم خدمات إدارة الممتلكات؛ وبالتالي تدفع نمو سوق إدارة العقارات في السعودية في الفترة المتوقعة.

ومن المتوقع أن تهيمن المنطقة الشمالية والوسطى من المملكة على هذا السوق بأكبر حصص إيرادات في فترة السنوات الخمس المقبلة.