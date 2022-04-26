"الكهرباء" الأولى في التقرير السنوي لأغلى وأقوى العلامات التجارية في الشرق الأوسط بقطاع الطاقة

يُذكر أنه تم هذا العام، توسيع التقرير ليشمل 100 علامة تجارية لأول مرة، مع تسع علامات تجارية لدول الشرق الأوسط تضم: المملكة، الإمارات العربية المتحدة، قطر، الكويت، سلطنة عمان، البحرين، الأردن، لبنان، والعراق، حيث كانت العلامات التجارية السعودية الأكثر تمثيلًا بـ45 علامة تمثل 56 في المائة من إجمالي قيمة العلامة التجارية في الترتيب، واحتلّت الإمارات المرتبة الثانية بـ25 علامة تجارية تمثل علامتها التجارية 36 في المائة، وقطر في المرتبة الثالثة بـ12 علامة تجارية بنسبة 11 في المائة من إجمالي قيمة العلامة التجارية.