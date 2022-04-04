"المجلس السعودي الأمريكي": ارتفاع قيمة العقود بقطاع الإنشاءات إلى 142 مليار ريال

وبالإضافة إلى ذلك، شهد مؤشر ترسية العقود انتعاشًا كبيرًا خلال عام 2021، إذ سجل 100 نقطة أو أعلى في 11 شهرًا من الشهور الاثني عشر. ومن منظور الأداء، فقد سجل مؤشر ترسية العقود نموًا قدره 94.21 نقطة، أي 75 بالمائة على أساس ربع سنوي، ونموًا كبيرًا قدره 113.64 نقطة، أي 119 بالمائة على أساس سنوي.