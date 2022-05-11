"المديفر": قيمة المعادن غير المستغلة في "الدرع العربي" 1.3 تريليون دولار

وأوضح "المديفر" أن قيمة المعادن غير المستغلة في منطقة الدرع العربي وحدها، تُقَدّر بنحو 1.3 تريليون دولار؛ مشيرًا إلى أن المملكة تزخر بمختلف أنواع المعادن بما فيها تلك المستخدمة في تصنيع التقنيات الضرورية لبناء مستقبل مستدام، والتي يزداد عليها الطلب بشكل كبير بما فيها النحاس والفوسفات وخام الحديد والعديد من المعادن الأرضية النادرة؛ لافتًا إلى أن قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية التي أُطلقت مؤخرًا، توفر الوصول عبر الإنترنت إلى ما يعادل حصيلة 80 عامًا من البيانات الجيولوجية والجيوفيزيائية والجيوكيميائية؛ بما في ذلك آلاف التقارير التفصيلية عن أهداف التعدين وآفاقه.